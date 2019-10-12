Российский летчик, осужденный в Таджикистане, погиб при крушении самолета в Конго

Российский военный летчик Владимир Садовничий, освобожденный в 2011 году из таджикской тюрьмы, погиб во время авиакатастрофы самолета Ан-72 на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает
По данным дипведомства, помимо Садовничего на борту грузового Ан-72 находился еще один россиянин Виталий Шумков. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.
В 2011 году Владимира Садовничего приговорили к 8,5 годам лишения свободы в Таджикистане по обвинению в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил международных перевозок. Позднее приговор пересмотрели, а Садовничего освободили по амнистии.
Ранее стало известно, что грузовой военный самолет Ан-72 разбился на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). На борту находилось восемь членов экипажа, в том числе сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди, и двое россиян.