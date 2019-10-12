11 октября 2019

Российский летчик, осужденный в Таджикистане, погиб при крушении самолета в Конго

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под Серовом найден пропавший в 2012 самолет Ан-2 , пропавший ан2, место падения ан2
Садовничий погиб в авиакатастрофе (архивное фото)Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Российский военный летчик Владимир Садовничий, освобожденный в 2011 году из таджикской тюрьмы, погиб во время авиакатастрофы самолета Ан-72 на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщает посольство России в Киншасе.

По данным дипведомства, помимо Садовничего на борту грузового Ан-72 находился еще один россиянин Виталий Шумков. Поисково-спасательные работы на месте катастрофы продолжаются.

В 2011 году Владимира Садовничего приговорили к 8,5 годам лишения свободы в Таджикистане по обвинению в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил международных перевозок. Позднее приговор пересмотрели, а Садовничего освободили по амнистии.

Ранее стало известно, что грузовой военный самолет Ан-72 разбился на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). На борту находилось восемь членов экипажа, в том числе сотрудники администрации президента страны Феликса Чисекеди, и двое россиян.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...