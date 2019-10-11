В Африке пропал самолет с россиянами

В Демократической республике Конго потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, который обеспечивал перевозки президента страны Феликса Чисекеди. По данным Посольства России, среди восьми человек на борту были россияне.
Сначала Управление гражданской авиацией сообщало, что спустя час после вылета из аэропорта Гомы в 13:32 по местному времени (14:32 мск) самолет пропал, пишет местное издание Politico. Он должен был приземлиться в Киншасе в 16:43 (18:43 по мск), однако спустя некоторое время на востоке страны в провинции Маниема были найдены обломки самолета, передает агентство Nation News.
Издание Actualite отмечает, что пассажирами самолета были три охранника президента и его личный водитель. Управляли разбившимся самолетом украинские пилоты, сообщил журналистам приближенный к Чисекеди. Предполагается, что на борту могло находиться более восьми человек из-за того, что украинцы нередко пропускают в самолет незарегистрированных пассажиров, пишет телеканал 360.