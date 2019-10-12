В легендарном детском лагере умер школьник

В международном детском центре «Артек» умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополь Ольга Постнова.
«Днем 11 октября текущего года из МДЦ „Артек“ в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом „пневмония“ был госпитализирован 12-летний мальчик», — приводит ее слова РИА «Новости». Отмечается, что, несмотря на усилия медиков, спустя несколько часов ребенок умер.
По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело. Также после инцидента министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку качества оказания медицинской помощи в «Артеке». Об этом сообщил Минздрав России на своем сайте.
Детский лагерь «Артек» является самым известным на постсоветском пространстве. Первая смена открылась 16 июня 1925 года. Центр остается одним из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.