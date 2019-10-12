В РПЦ рассказали, что ждет Россию в случае принятия исламского закона

Русская православная церковь настаивает на моногамии Фото: pixabay

Введение многоженства в России может стать причиной разобщенности ее регионов. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Многоженство является нарушением Богом установленного закона», — отметил митрополит Иларион. По его словам, если в разных частях России будут приниматься разные правила, то страна превратится в Соединенные Штаты России. «У нас в каждом штате будет свой закон, в каждом штате будет свое законодательство, где-то у нас будет шариат, а где-то у нас будет обычный суд», — приводит слова священнослужителя «Интерфакс».

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал легализовать многоженство в России. По его мнению, это могло бы решить проблему численного превосходства женщин над мужчинами. Позже в РПЦ нашли альтернативу многоженству, писало «URA.RU».