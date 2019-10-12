11 октября 2019
10 октября 2019

Шумков сравнил Зауралье с Зазеркальем. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, шумков вадим
Вадим Шумков недоумевает, почему руководство муниципалитетов не решает свои проблемы самостоятельно, а обращается за помощью к немуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил свой регион с Зазеркальем. Об этом глава области сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Шумкова, большая часть жалоб и просьб, которые он получает, касаются проблем местного значения, которые должны решаться на уровне администраций, руководством муниципалитетов. «Самое не смешное то, что более 90% обращений и воззваний, поступающих в мой адрес, от самих глав органов местного самоуправления — убрать мусор, дать тепло, отремонтировать небольшой объект. Это так же вопросы местного значения, то есть их же собственные задачи и полномочия… Все это было бы смешно… Почти что Зазеркалье», — написал губернатор.

Также он отметил, что в Курганской области сотрудников местных администраций на душу населения в два раза больше, чем в соседних регионах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Вадим Шумков после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным провел ряд переговоров.

Фото: скрин страницы Instagram Вадима Шумкова
Фото: скрин страницы Instagram Вадима Шумкова

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