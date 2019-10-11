Стали известны детали переговоров курганского губернатора Шумкова в Москве

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным провел ряд переговоров. Глава региона обсудил логистический центр и судьбу завода «Синтез». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Вадим Шумков, работая в Москве, встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Рассматривался вопрос создания транспортно-логистического комплекса в регионе, перспективы развития транспортной отрасли в Курганской области», — говорится на сайте правительства. Глава региона также обсудил инвестиционные проекты, сотрудничество с нефтяными компаниями.
«Рассматривались перспективы ОАО „Синтез“, выпускающего востребованную в России и других странах продукцию», — сообщается в релизе.
Вадим Шумков на днях встретился в Кремле с Владимиром Путиным, который поздравил губернаторов с избранием. После глава региона остался в столице. Предполагалось, что с 7 октября Вадим Шумков пойдет в отпуск.