10 октября 2019

Стали известны детали переговоров курганского губернатора Шумкова в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, шумков вадим, портрет
Губернатор Курганской области задержался в МосквеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным провел ряд переговоров. Глава региона обсудил логистический центр и судьбу завода «Синтез». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Вадим Шумков, работая в Москве, встретился с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. Рассматривался вопрос создания транспортно-логистического комплекса в регионе, перспективы развития транспортной отрасли в Курганской области», — говорится на сайте правительства. Глава региона также обсудил инвестиционные проекты, сотрудничество с нефтяными компаниями.

«Рассматривались перспективы ОАО „Синтез“, выпускающего востребованную в России и других странах продукцию», — сообщается в релизе.

Вадим Шумков на днях встретился в Кремле с Владимиром Путиным, который поздравил губернаторов с избранием. После глава региона остался в столице. Предполагалось, что с 7 октября Вадим Шумков пойдет в отпуск.

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