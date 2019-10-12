Пушков ответил на желание Украины «дожать» Россию

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков негативно оценил стремление Киева попросить Евросоюз «дожать Россию» по Донбассу. Об этом сенатор написал в Twitter.
«Это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — отметил Пушков. Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать помощи от Евросоюза и придется в проблемах своей страны разбираться самостоятельно.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что готов обратиться к представителям Евросоюза с просьбой «дожать» Россию в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины. С таким призывом Пристайко собрался выступить на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 октября.
Глава МИД Украины будет просить ЕС «дожать» Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придётся разбираться самому.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 октября 2019 г.