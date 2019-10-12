Пушков ответил на желание Украины «дожать» Россию

Алексей Пушков назвал ошибкой желание Киева «дожать» Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков негативно оценил стремление Киева попросить Евросоюз «дожать Россию» по Донбассу. Об этом сенатор написал в Twitter.

«Это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — отметил Пушков. Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит ждать помощи от Евросоюза и придется в проблемах своей страны разбираться самостоятельно.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что готов обратиться к представителям Евросоюза с просьбой «дожать» Россию в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины. С таким призывом Пристайко собрался выступить на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 октября.