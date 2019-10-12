На Украине захотели, чтобы Европа «дожала» Россию

Министр считает, что Европа должна поддержать «очень непростые решения» Киева Фото: depositphotos.com

Киев собирается 14 октября на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать Европу «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — приводит его слова РИА «Новости». Министр заявил, что Украина сейчас предпринимает «довольно болезненные шаги» по урегулированию конфликта на Донбассе, на которые часть общества реагирует протестами. По словам Пристайко, Европа должна поддержать «очень непростые решения» Киева.

Речь идет о «формуле Штайнмайера», после подписания которой на Украине прошли несколько акций протестов. Согласно документу, в день выборов вступает в силу закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Также закон должен начать действовать на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.