Путин рассказал о создании суперракет

Владимир Путин отметил, что такого оружия «в мире ни у кого нет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия займется созданием ударных комплексов, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«А мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого в мире ни у кого нет», — приводит его слова агентство Nation News. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что часть оружия, о котором идет речь, уже принята на вооружение в российскую армию.

Он подчеркнул, что президент имел ввиду сверхзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Сармат». Эксперт заявил, что у России будет ответ даже на самые новые американские разработки.