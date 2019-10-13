По предложению Генпрокуратуры ВИЧ-инфицированным запретят работать в ведомстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокуратура предложила правительству расширить ограничения для службы в своих рядах, запретив работу ВИЧ-инфицированным, больным гепатитами, а также инвалидам. В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) ограничения для поступления на службу в надзорные органы посчитали преждевременными и предложили привлечь к дискуссии врачей.

Генпрокуратура считает, что в надзорных органах не могут работать люди с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, серьезными нарушениями слуха, а также хроническими заболеваниями мышц, костей, суставов или отсутствием конечности, болезнью Паркинсона, склерозом и специфическими расстройствами личности. Расширенный список заболеваний Генпрокуратура направила в правительство для утверждения, пишет РБК.

Между тем в СПЧ считают, что прокуратура не должна стремиться не к тому, чтобы дискриминировать людей по их заболеваниям. Как рассказал РИА «Новости» глава Совета Михаил Федотов, альтернативой должно стать решение о том, чтобы определить для таких людей трудовые функции, которые они смогут выполнять с учетом их состояния здоровья. »«Если проект к нам поступит, то мы обязательно дадим ему свое заключение. Но для этого обязательно надо будет привлечь к дискуссии врачей», — добавил Федотов.