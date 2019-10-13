Алексей Навальный записал видео, на котором пытался скрыть, что улетает из России в Нью-Йорк Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального заметили в московском аэропорту, вылетающим в Нью-Йорк. При этом блогер опубликовал в своем Instagram видео, на котором он и его друг Георгий Албуров сообщают, что летят в Ростов-на-Дону. На видео из Instagram Албуров представляется Кирой Ярмыш, а сам Навальный — молодым политиком.

«Вот человек, который похож на Руслана Шаведдинова (сотрудника ФБК — прим. ред.), — говорит на видео Навальный. — Скажите, Руслан, зачем вы летите в Торонто?» «На самом деле я Кира Ярмыш, как вы видите по моим лоснящимся рыжим локонам, — отвечает Албуров, — и я лечу в Ростов».

При этом на еще одном видео, которое появилось в интернете, видно, что Навальный и Албуров идут к стойке регистрации пассажиров, вылетающих в Нью-Йорк. «Едут они, может, и в Ростов, но только через Нью-Йорк. Пацаны, не теряйтесь. Коррупция сама себя не победит», — прокомментировал сториз Навального telegram-канале Mash.

Узнать о том, куда на самом деле улетел глава ФБК и его сторонник, не удалось. Телефон пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш недоступен.

Ранее СМИ сообщали о том, что Алексей Навальный тратит миллионы рублей из пожертвований ФБК на отдых за границей. Журналисты неоднократно находили связь между датами его заграничных отпусков и транзакциями на биткоин-кошельке штабов ФБК. Летом этого года, например, сообщалось, что Навальный на очередном отдыхе «заработал» 3,5 миллиона. Кроме того, из-за нескольких траншей на сумму 140 тысяч рублей из-за границы минюст России признал ФБК Навального иностранным агентом.