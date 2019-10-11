Эксперты подтвердили данные о спонсировании фонда Навального иностранцами

Фонд Алексея Навального действительно получал деньги из-за границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минюст России признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным, иностранным агентом из-за нескольких траншей на сумму 140 тысяч рублей из-за границы. Вместе с тем, директор ФБК Иван Жданов заявил, что перевод сделал телеканал РЕН-ТВ, который сообщил о платеже, разгласив «конфиденциальную информацию». Эксперты пояснили, что такими данными обладают сразу несколько ведомств.

Об этом, в частности, заявил публицист Армен Гаспарян. «Признание иностранным агентом — результат работы не одного ведомства, а целого бастиона госслужб», — заявил журналист. По его словам, данными о переводах могли обладать, как минимум, Центробанк, Росфинмониторинг и прокуратура — все зависит от конкретной ситуации. Российский адвокат Алексей Мельников добавил, что Россия, в любом случае, получит информацию о платеже, если он отправлен в адрес российского банка. «Это как звонок, который поступает на заблокированный номер — он все равно отражается. Так что и сведения об операции есть в любом случае», — пояснил Мельников РАПСИ .

Его коллега, юрист Сталина Гуревич отметила, что РЕН-ТВ является лучшим расследовательским СМИ, потому что он имеет везде свои источники информации, в том числе и в банках. «Сейчас расследуется уголовное дело, изымается огромное число документов, а к ним имеет доступ большое число людей. Отснять одну из бумаг и слить на канал — тоже не проблема», — приводит слова Гуревич ИА REGNUM.

По словам экс-сотрудника ФБК Виталия Серуканова, для Навального тема денег всегда была «самой больной», а когда кто-то начинал в фонде об этом говорить — тот сразу подвергался гонениям. «Этот человек либо моментально попадает в черный список, либо просто подвергает себя опасности быть резко уволенным», — рассказал Серуканов главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Ранее «URA.RU» писало, что Фонб борьбы с коррупцией Навального внесли в список иностранных агентов. Решение приняло Министерство юстиции России. В августе СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании 1 миллиарда рублей, поскольку фонд получал средства от третьих лиц и легализовывал их с помощью денежных переводов