13 октября 2019

По чьей вине итоги опроса о месте храма в Екатеринбурге будут озвучены только ранним утром. И чем это опасно

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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург
Илья Захаров (справа) ожидал гораздо меньшей явкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Длительная пауза с объявлением результатов опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства храма святой Екатерины — рукотворная проблема. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько собеседников в разных региональных органах власти. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал оглашение результатов после 6 часов утра. Участки для голосования закрылись в 20 часов.

Собеседник агентства в областном правительстве ждет результатов около 10-11 часов дня 14 октября, хотя до проведения опроса обсуждалось, что результаты станут известны в 3-4 часа ночи. Причина в процедуре подсчета, утверждает он. Сотрудник мэрии Екатеринбурга, погруженный в процесс подготовки опроса, это подтверждает.

По информации «URA.RU», в правила проведения опроса был включен пункт, согласно которому подсчет проводит только избирательная комиссия Екатеринбурга. «Это была идея [главы аппарата гордумы Екатеринбурга и бывшего председателя горизбиркома Ильи] Захарова, — рассказал политик, участвовавший в заседаниях рабочих групп. — Явку ожидали на уровне 10-15 тыс. человек. На десять членов избиркома — по 1-1,5 тыс. бюллетеней. С полуночи до трех часов можно управиться и все оформить. Но пришло больше».

По последним данным, на опросные участки в Екатеринбурге пришли 97,5 тысячи человек — около 9% горожан с правом голоса. Таким образом, на одного члена комиссии теперь приходится по 10,8 тысячи бюллетеней.

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Представитель мэрии на условиях анонимности защитил Захарова, сообщив, что опрос не имеет аналогов. Знакомый чиновник регионального уровня убежден, что это не так — аналогичные «лайт-выборы» ежегодно в мае проводит «Единая Россия». В 2018 году партия через процедуру праймериз определяла кандидатов в кандидаты в депутаты думы Екатеринбурга. Тогда участниками голосования стало 103,6 тыс. горожан, и итоги выборов были объявлены уже в полночь. По процедуре праймериз, бюллетени считали территориальные комиссии, а не одна — городская.

На момент публикации получить комментарий самого Захарова не удалось — он не ответил на звонок «URA.RU». Пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян также была недоступна.

Задержка с оглашением итогов опроса может привести к снижению доверия к ним со стороны противников строительства храма Святой Екатерины и возникновению нового конфликта, полагают собеседники агентства. Один из лидеров митингов в сквере у драмтеатра Анна Балтина на своей странице в Facebook написала, что «конфликт не погашен». «Сегодняшний день показал неприкрытое желание олигархов и администрации выдать желаемое за действительное. Это неустойчивая конструкция. Треть горожан вообще против строительства храма. Это закономерно скажется в дальнейшем», — предупредила она.

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