Илья Захаров (справа) ожидал гораздо меньшей явки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Длительная пауза с объявлением результатов опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства храма святой Екатерины — рукотворная проблема. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько собеседников в разных региональных органах власти. Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал оглашение результатов после 6 часов утра. Участки для голосования закрылись в 20 часов.

Собеседник агентства в областном правительстве ждет результатов около 10-11 часов дня 14 октября, хотя до проведения опроса обсуждалось, что результаты станут известны в 3-4 часа ночи. Причина в процедуре подсчета, утверждает он. Сотрудник мэрии Екатеринбурга, погруженный в процесс подготовки опроса, это подтверждает.

По информации «URA.RU», в правила проведения опроса был включен пункт, согласно которому подсчет проводит только избирательная комиссия Екатеринбурга. «Это была идея [главы аппарата гордумы Екатеринбурга и бывшего председателя горизбиркома Ильи] Захарова, — рассказал политик, участвовавший в заседаниях рабочих групп. — Явку ожидали на уровне 10-15 тыс. человек. На десять членов избиркома — по 1-1,5 тыс. бюллетеней. С полуночи до трех часов можно управиться и все оформить. Но пришло больше».

По последним данным, на опросные участки в Екатеринбурге пришли 97,5 тысячи человек — около 9% горожан с правом голоса. Таким образом, на одного члена комиссии теперь приходится по 10,8 тысячи бюллетеней.

Представитель мэрии на условиях анонимности защитил Захарова, сообщив, что опрос не имеет аналогов. Знакомый чиновник регионального уровня убежден, что это не так — аналогичные «лайт-выборы» ежегодно в мае проводит «Единая Россия». В 2018 году партия через процедуру праймериз определяла кандидатов в кандидаты в депутаты думы Екатеринбурга. Тогда участниками голосования стало 103,6 тыс. горожан, и итоги выборов были объявлены уже в полночь. По процедуре праймериз, бюллетени считали территориальные комиссии, а не одна — городская.

На момент публикации получить комментарий самого Захарова не удалось — он не ответил на звонок «URA.RU». Пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян также была недоступна.

Задержка с оглашением итогов опроса может привести к снижению доверия к ним со стороны противников строительства храма Святой Екатерины и возникновению нового конфликта, полагают собеседники агентства. Один из лидеров митингов в сквере у драмтеатра Анна Балтина на своей странице в Facebook написала, что «конфликт не погашен». «Сегодняшний день показал неприкрытое желание олигархов и администрации выдать желаемое за действительное. Это неустойчивая конструкция. Треть горожан вообще против строительства храма. Это закономерно скажется в дальнейшем», — предупредила она.