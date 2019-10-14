В мэрии Челябинска — новое назначение

Наталья Котова назначила нового главу комитета по имуществу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым председателем комитета по управлению имущества и земельным отношениям мэрии Челябинска назначена Оксана Шейкина. Об этом 14 октября заявила на аппаратном совещании врио мэра Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU» из администрации.

Ставка председателя КУИиЗО вакантна с тех пор, как ушел в отставку руководитель комитета Сергей Чигинцев. Шейкина с 2015 работала заместителем председателя комитета. «Пожелаем ей успеха в новой должности», — заявила Котова, озвучив назначение.

Сама Котова является фаворитом конкурса на должность главы Челябинска. Она работала первым заместителем у трех глав города подряд и в июне стала врио мэра, заменив ушедшего в отставку Владимира Елистратова. Прием документов от кандидатов в мэры Челябинска продолжается до 21 октября. На 12 ноября назначены индивидуальные собеседования, которые будут транслироваться в интернете. По их итогам конкурсная комиссия определит двух или более победителей, из которых гордума изберет мэра. Пока на пост главы города заявились три кандидата: директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Красноармейского района Виталий Евгеньев, ветеран МВД Георгий Невский и начальник юротдела ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин.