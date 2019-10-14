Бывший челябинский вице-губернатор выйдет из колонии спустя год после приговора в 5,5 лет

Николай Сандаков выходит на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, отбывающий срок за коррупцию, покинет колонию строгого режима. Оставшуюся половину срока ему заменили на принудительные работы — наказание, не связанное с лишением свободы. Такое решение принял 14 октября Копейский городской суд, сообщил «URA.RU» адвокат экс-чиновника Константин Акулич.

Если решение суда вступит в силу, то Сандаков будет заниматься принудительными работами, к каковым относится уборка улиц. Заявление о замене наказания он подал летом, сразу после того, как отбыл половину срока. Документы поступили в Копейский суд, так как экс-чиновник отбывает срок в копейской колонии строгого режима.

Сандаков на посту вице-губернатора отвечал за внутреннюю политику региона. В марте 2015 года он был задержан по обвинению в мошенничестве, год провел в СИЗО. Затем ему предъявили обвинение в получении взятки, еще год он провел под домашним арестом. Осенью 2018 года Сандакова приговорили к 5,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в семь миллионов рублей.