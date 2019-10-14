13 октября 2019
12 октября 2019
11 октября 2019

Новому челябинскому вице-губернатору не дали кабинет в резиденции Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Сигарного клуба на тему: «Какие изменения нужно внести в облик города накануне саммитов ШОС И БРИКС?». Челябинск, мошаров станислав
Станислав Мошаров официально стал вице-губернаторомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Бывший спикер городской думы Челябинска Станислав Мошаров официально назначен на пост вице-губернатора Челябинской области. Постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Как стало известно «URA.RU», кабинет, который занял Мошаров, находится не в губернаторской резиденции на улице Цвиллинга, а в одном из корпусов правительства области, в доме №4 на площади Революции.

Формально Мошаров приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора еще на прошлой неделе. Бывший спикер думы отныне курирует работу муниципалитетов северной части региона и уже сопровождал Текслера в его поездке в Красноармейский район.

В здании на площади Революции находятся министерства культуры и образования региона. Рядом расположено здание администрации Челябинска, где ранее занимал кабинет сам Мошаров, когда руководил думой областного центра.

Евгений Голицын, который на посту вице-губернатора будет курировать работу муниципалитетов юга области, получил кабинет в правительственном здании на Ленина, 57. Его кабинет в резиденции занял новый политический вице-губернатор Анатолий Векшин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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