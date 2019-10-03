Текслер меняет куратора внутренней политики Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер объявил о назначении Анатолия Векшина своим заместителем. Он будет курировать внутреннюю политику региона. Кадровое решение Текслер озвучил на заседании правительства области 3 октября, передает корреспондент «URA.RU».
Векшин родился 5 июня 1983 года в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Был сотрудником ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал Текслер. В мае 2012 года занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013 года был назначен заместителем губернатора Мурманской области, также курируя внутреннюю политику. Тогда он стал самым молодым замглавы региона в России.
Векшин является пасынком знаменитого путешественника Федора Конюхова и сыном одного из самых известных юристов России Ирины Умновой (Конюховой). Прежний куратор внутренней политики, вице-губернатор Евгений Голицын получит новый функционал.