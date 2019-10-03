02 октября 2019
01 октября 2019

Текслер меняет куратора внутренней политики Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Новым куратором внутренней политики Челябинской области назначен Анатолий ВекшинФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер объявил о назначении Анатолия Векшина своим заместителем. Он будет курировать внутреннюю политику региона. Кадровое решение Текслер озвучил на заседании правительства области 3 октября, передает корреспондент «URA.RU».

Векшин родился 5 июня 1983 года в Кемерово. Закончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Был сотрудником ОАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“», где в свое время работал Текслер. В мае 2012 года занял должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области, в июле 2013 года был назначен заместителем губернатора Мурманской области, также курируя внутреннюю политику. Тогда он стал самым молодым замглавы региона в России.

Векшин является пасынком знаменитого путешественника Федора Конюхова и сыном одного из самых известных юристов России Ирины Умновой (Конюховой). Прежний куратор внутренней политики, вице-губернатор Евгений Голицын получит новый функционал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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