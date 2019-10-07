Анатолий Векшин (во втором ряду слева) и Станислав Мошаров (во втором ряду — второй слева) уже сопровождают губернатора Алексея Текслера (в первом ряду слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые кураторы внутренней политики и муниципалитетов Челябинской области, вице-губернаторы Анатолий Векшин и Станислав Мошаров, впервые после назначения отправились в рабочую поездку с главой региона Алексеем Текслером. В понедельник они посетили Красноармейский район, передает корреспондент «URA.RU».

Текслера сопровождают также его заместитель Егор Ковальчук и министр промышленности Павел Рыжий. Векшин и Мошаров держатся вместе, оба только вникают в подведомственные им вопросы. Для первого Челябинская область — новый регион. Ранее Векшин работал с Текслером в «Норильском никеле», а в последние годы курировал внутреннюю политику в Мурманской области. Мошаров был спикером гордумы Челябинска.

В рамках поездки в Красноармейский район делегация губернатора посетила Челябинский компрессорный завод, куда в ноябре 2017 года приезжал президент Владимир Путин. В программе визита также посещение фабрики по производству пельменей компании «Янус», а также социальных объектов.