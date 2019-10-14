В Москве задержали участника митинга, который толкнул полицейского. ВИДЕО

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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Силовики должны были отвезти Баршая в центральное управление, однако планы резко поменялисьФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Москве прошли обыски у участника несанкционированного митинга в столице 10 августа Андрея Баршая. После этого молодого человека задержали.

«Мать Баршая Елена рассказала, что обыск проводили по делу о „массовых беспорядках“. У молодого человека изъяли телефон, паспорт и военный билет», — сообщает «Медиазона». По словам женщины, её сына задержали и должны были увезти на допрос в центральное управление Следственного комитета. Однако в последний момент следователю кто-то позвонил и «планы поменялись».

Официальная причина обыска и задержания неизвестна. В главном управлении Следственного комитете на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

Ранее стало известно, что с обысками пришли к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу, которого в СМИ назвали организатором несанкционированной акции в столице 27 июля. Во время обысков у него изъяли технику. Позднее Кулинич был задержан.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после несанкционированных протестных акций в Москве были задержаны несколько человек, часть из них были осуждены. Однако после того, как за некоторых вступились известные актеры, блогеры и общественные деятели, они были отпущены или им смягчили приговор.

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