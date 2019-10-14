Крупный инвестор закрывает под Тюменью свое производство

Завод немецкой компании Dynaenergetics под Тюменью будет закрыт в начале 2020 года. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причины прекращения производства официально не называются.
«Производство, скорее всего, будет приостановлено. Около 30 рабочих потеряют свои места, а Нижнетавдинский район (где расположена компания) около 7 млн рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджет муниципалитета», — рассказал инсайдер. Впрочем, по его словам, производство, возможно, будет продано другому инвестору, и предприятие продолжит работу.
Директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов не смог пообщаться с агентством, сославшись на совещание. Дозвониться до главы Нижнетавдинского района не удалось. На самом предприятии не стали комментировать ситуацию по телефону, попросив направить запрос.
Завод Dynaenergetics был открыт в Тюменской области в 2014 году. Предприятие производит оборудование для нефтегазового комплекса.