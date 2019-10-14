Власти объяснили, почему жильцам ямальского дома, сошедшего со свай, не дали новые квартиры

Жильцам дома, который сошел со свай, пообещали новые квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жильцам сошедшего со свай дома в Салехарде придется дождаться решения межведомственной комиссии об аварийности дома. Только после этого они смогут получить новые квартиры. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент в окружной столице произошел в ночь с 11 на 12 октября на улице Мира, 27. Из-за обрушения крыльца люди не могли выйти из здания или наоборот попасть в квартиру. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать через окна.

«Эта процедура (о признании дома аварийным — прим. ред.) небыстрая. Она займет некоторое время. Нужно дождаться решения межведомственной комиссии», — подчеркнули в мэрии.

Там уточнили, что ямальцы получат новое жилье, если дом признают аварийным. «Буквально в считанные дни будет создана межведомственная комиссия и принято решение. В дальнейшем им [жителям] будут предоставлены другие жилые помещения. Им выдадут новые квартиры», — отметили в пресс-службе.

На предоставление жилья из маневренного фонда от пострадавших уже принято 14 заявлений. Пока некоторые жильцы разместились у родственников, а кто-то — в гостинице. Горожане накануне смогли забрать личные вещи из дома. Сейчас сумки временно находятся на складах горадминистрации под охраной.

Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в округе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа стартовала в октябре прошлого года и продлится до 31 декабря 2024-го.