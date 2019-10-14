13 октября 2019
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10 октября 2019

Новый главный следователь Зауралья уезжает в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Богдан Францишко познакомился с сотрудниками ведомстваФото: пресс-служба СУ СКР РФ по Курганской области

Сразу после первого дня работы руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко отправляется в Москву. Об этом сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«В Москве пройдет обучение. Оно продлится несколько дней», — добавил инсайдер. В пресс-службе областного СУ СКР комментировать информацию не стали.

Руководитель следственного управления, полковник юстиции Богдан Францишко приступил к исполнению служебных обязанностей 14 октября. До назначения в Курган он руководил управлением по расследованию особо важных дел в крымском СК.

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© Служба новостей «URA.RU»
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