Новый главный следователь Зауралья уезжает в Москву

Богдан Францишко познакомился с сотрудниками ведомства
Сразу после первого дня работы руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко отправляется в Москву. Об этом сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«В Москве пройдет обучение. Оно продлится несколько дней», — добавил инсайдер. В пресс-службе областного СУ СКР комментировать информацию не стали.
Руководитель следственного управления, полковник юстиции Богдан Францишко приступил к исполнению служебных обязанностей 14 октября. До назначения в Курган он руководил управлением по расследованию особо важных дел в крымском СК.