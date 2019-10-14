В Курган приехал новый главный следователь региона

Новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко, как и ожидалось, прибыл в Курган. 14 октября его официально представят коллективу управления.
«Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей руководитель следственного управления полковник юстиции Францишко Богдан Валерьевич», — рассказала «URA.RU» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Олеся Гулькевич. Нового руководителя официально представят коллективу представители управления кадров СК России.
Официально приказ о назначении 43-летнего Богдана Францишко подписан президентом 3 октября. До назначения в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель зауральского СУ СК Петр Крупеня в ноябре 2018 года переехал в Псков. Практически год обязанности руководителя управления исполнял его первый заместитель Дмитрий Цымбаленко.