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В Курган приехал новый главный следователь региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Богдана Францишко официально представят подчиненнымФото: сайт ГСУ СКР по Республике Крым
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Перестановки в силовых ведомствах

Новый руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Богдан Францишко, как и ожидалось, прибыл в Курган. 14 октября его официально представят коллективу управления.

«Сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей руководитель следственного управления полковник юстиции Францишко Богдан Валерьевич», — рассказала «URA.RU» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Олеся Гулькевич. Нового руководителя официально представят коллективу представители управления кадров СК России.

Официально приказ о назначении 43-летнего Богдана Францишко подписан президентом 3 октября. До назначения в Курган он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель зауральского СУ СК Петр Крупеня в ноябре 2018 года переехал в Псков. Практически год обязанности руководителя управления исполнял его первый заместитель Дмитрий Цымбаленко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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