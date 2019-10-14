13 октября 2019
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11 октября 2019
10 октября 2019

Известный тюменский бизнесмен стал на шаг ближе к банкротству

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, кризис, банкротство, банкрот, нет денег, пустые карманы
В отношении Федора Хорошилова введена процедура наблюденияФото: depositphotos.com

В отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Федора Хорошилов введено наблюдение. Такое решение принял Тюменский арбитражный суд. Об этом говорится в картотеке ведомства. Другие детали пока не сообщаются.

С иском о банкротстве Хорошилова обратилось ООО «ВТБ Пенсионный администратор». Сумма требований составила 5,34 млрд рублей. Предприниматель пытался опротестовать собственное банкротство, однако проиграл суд. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ВТБ.

Бизнесмен был акционером компаний «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть», владел тюменским ТЦ «Пассаж» и отелем «Кволити Тюмень». С 2016 года он отбывает наказание в колонии за мошенничество с кредитами банка ВТБ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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