Известный тюменский бизнесмен стал на шаг ближе к банкротству

В отношении бывшего топ-менеджера «Сибнефти» Федора Хорошилов введено наблюдение. Такое решение принял Тюменский арбитражный суд. Об этом говорится в картотеке ведомства. Другие детали пока не сообщаются.
С иском о банкротстве Хорошилова обратилось ООО «ВТБ Пенсионный администратор». Сумма требований составила 5,34 млрд рублей. Предприниматель пытался опротестовать собственное банкротство, однако проиграл суд. «ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ВТБ.
Бизнесмен был акционером компаний «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть», владел тюменским ТЦ «Пассаж» и отелем «Кволити Тюмень». С 2016 года он отбывает наказание в колонии за мошенничество с кредитами банка ВТБ.