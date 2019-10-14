Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике в этом году присудили трем специалистам из Индии, Франции и США за исследования способов борьбы с глобальной бедностью. Удостоились этой награды экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.
«Их подход изменил развивающиеся экономики, которые в настоящее время представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится в сообщении. По мнению жюри, работа специалистов внесла существенный вклад в программы образования для более чем пяти миллионов детей в Индии, а также поспособствовала предоставлению субсидий на медпомощь во многих странах.
Также в этом году обладателем почетной награды стал австрийский писатель Петер Хандке, пишет Nation News. Ранее Нобелевской премии мира был удостоен премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али, передает RT.
Премия Шведского национального банка по экономическим наукам была учреждена в 1969 году в память Альфреда Нобеля. С тех пор награду получили более семи десятков ученых-экономистов.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.
The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N