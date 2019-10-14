Нобелевскую премию по экономике вручили за борьбу с бедностью

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Лауреатами стали сразу трое экономистов (фото из архива)Фото: nobelprize.org

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике в этом году присудили трем специалистам из Индии, Франции и США за исследования способов борьбы с глобальной бедностью. Удостоились этой награды экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

«Их подход изменил развивающиеся экономики, которые в настоящее время представляют собой преуспевающее поле для исследований», — говорится в сообщении. По мнению жюри, работа специалистов внесла существенный вклад в программы образования для более чем пяти миллионов детей в Индии, а также поспособствовала предоставлению субсидий на медпомощь во многих странах.

Также в этом году обладателем почетной награды стал австрийский писатель Петер Хандке, пишет Nation News. Ранее Нобелевской премии мира был удостоен премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али, передает RT.

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам была учреждена в 1969 году в память Альфреда Нобеля. С тех пор награду получили более семи десятков ученых-экономистов.

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