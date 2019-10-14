Главный онкоцентр Тюменской области остался без главврача

Главврач тюменского «Медицинского города» Андрей Кудряков стал и. о. директора медучреждения Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главврач тюменского «Медицинского города» Андрей Кудряков стал и. о. директора медучреждения. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте здравоохранения региона. Ранее появилась информация, что Кудряков якобы был уволен 10 октября.

В пресс-службе департамента объяснили, что приказ действительно был подписан, однако Кудряков с ним ознакомлен не был, а трудовой договор не был расторгнут. «В связи с изменением структуры учреждения другим приказом на Кудрякова были возложено исполнение обязанностей директора ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»», — рассказали в ведомстве.

Формально «Медгород» на данный момент работает без главврача. В депздраве отметили, что эта должность (как и должность директора) утверждается после нескольких согласований. «Поэтому о любых дальнейших изменениях дальнейших можно будет говорить по факту», — уточнили в ведомстве.

3 октября стало известно, что главу «Медгорода» силовики проверяют на причастность к списанию казенного имущества. Кроме того, в отношении финансовых менеджеров медцентра возбуждены два уголовных дела по факту хищения более 47 млн рублей.