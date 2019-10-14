Екатеринбургский митрополит указал на положительный эффект от «гонений» на храм Екатерины

Конфликтная ситуация вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге послужила сплочению православных. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на божественной литургии в храме Большой Златоуст.
Митрополит Кирилл поблагодарил всех, кто 13 октября участвовал в общегородском опросе о месте строительства храма Екатерины. «Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города — тех, кто занимался этим [организацией опроса], это явилось большой неожиданностью, потому что практически сто тысяч человек пришли на голосование», — приводит его слова пресс-служба екатеринбургской епархии.
По словам митрополита Кирилла, все участники опроса по сути проголосовали за собор, а препятствия в строительстве храма только послужили сплочению православной общины: «Те гонения, которые собору святой Екатерины пришлось претерпеть за прошедшие годы, способствовали нашему объединению, нашему внутреннему глубокому союзу».
Опрос о месте для строительства храма Святой Екатерины прошел 13 октября, в нем приняли участие 97,5 тысячи екатеринбуржцев. В результате большинство голосов набрала площадка бывшего приборостроительного завода на улице Горького, 17.