В аэропорту Кольцово сел самолет с аварийным шасси

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку транспортный самолет Ил-76. На земле самолет встречали аварийные службы.
«Командир воздушного судна доложил диспетчеру о том, что сработал датчик невыхода шасси. О самолете были предупреждены все аварийные службы, но посадка прошла благополучно — шасси вышли», — сообщил «URA.RU» источник в аэропорту Кольцово.
«Грузовой самолет Ил-76 в 17:20 благополучно приземлился. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе Кольцово.
Известно, что Ил-76 принадлежит авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Он выполнял рейс из Улан-Удэ в Екатеринбург.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 10 октября в Кольцово «на брюхо» сел военно-транспортный Ан-12БК. По одной из версий пилоты просто забыли выпустить шасси.