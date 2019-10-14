13 октября 2019

В аэропорту Кольцово сел самолет с аварийным шасси

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
В Кольцово ожидали повторение посадки Ан-12Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Военный самолет экстренно сел в Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил посадку транспортный самолет Ил-76. На земле самолет встречали аварийные службы.

«Командир воздушного судна доложил диспетчеру о том, что сработал датчик невыхода шасси. О самолете были предупреждены все аварийные службы, но посадка прошла благополучно — шасси вышли», — сообщил «URA.RU» источник в аэропорту Кольцово.

«Грузовой самолет Ил-76 в 17:20 благополучно приземлился. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе Кольцово.

Известно, что Ил-76 принадлежит авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Он выполнял рейс из Улан-Удэ в Екатеринбург.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 10 октября в Кольцово «на брюхо» сел военно-транспортный Ан-12БК. По одной из версий пилоты просто забыли выпустить шасси.

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