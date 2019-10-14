Мать убитой школьницы в Саратове записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила горожан и жителей других российских городов за поддержку. Также женщина предложила властям сделать так, чтобы дети могли добираться до школы безопасными путями.
«Все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь, и это неоценимо. Дай бог, чтобы это не повторилось у кого-либо в жизни. Это ситуация не поддается никакому определению. Такого я бы не пожелала даже врагу. <…> Давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным», — говорит женщина на видео, которое разместил РЕН ТВ.
Также женщина отметила, что обратилась к городским властям с предложением усилить безопасность на дорогах, ведущих к школам. «Дети по полдня проводят в школе, они ходят через такие дебри… Даже мы не знаем, где они ходят. Нужны нормальные подходы к школе. <…> Они [власти] готовы нам содействовать», — рассказала она.
Как писало «URA.RU», утром 9 октября в Саратове была убита девочка, которая шла в школу. Через два дня был задержан предполагаемый убийца ребенка, напоминает «