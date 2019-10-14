Уральский олигарх стал чемпионом мира в соревновании яхт

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Международная парусная регата в Екатеринбурге, Верх-Исетский пруд, яхты, ява трофи, паруса, регата
В состязании приняли участие несколько парусниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Команда одного из богатейших бизнесменов России Дмитрия Рыболовлева выиграла регату Nations Trophy. Состязание проходило в Пальма-де-Майорке. В нем приняли участие 18 парусников.

«У нас были очень хорошие старты, мы были быстры, а владелец [Рыболовлев] очень хорошо стоял за штурвалом», — цитирует ТАСС олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Фернандо Эчаварри, который был участников команды олигарха. Он также отметил, что в течение всего года коллектив показывал хорошие результаты. Соревнования проходили во второй раз (первые прошли в 2017 году).

Уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев является председателем футбольного клуба «Монако». У бывшего владельца «Уралкалия» есть яхта Anna I за 60  млн долларов, которая останавливалась в хорватских Шибенике и Пуле, в Венеции, а позже пришвартовалась в албанской Саранде.

В рейтинге Forbes «200 богатейших миллиардеров России» Рыболовлев занимает 17 место. Издание оценивает его состояние в 6,8 млрд долларов.

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