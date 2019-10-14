Машину экс-губернатора, критиковавшего Медведева, пустили с молотка

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых брал взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приставы распродают имущество экс-главы Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет за взятку. Автомобиль чиновника 2011 года выпуска продан на торгах за миллион рублей. Начальная стоимость лота составляла чуть больше 900 тысяч рублей.

«Nissan Patrol реализован за 1 миллион 21 тысячу рублей. На часы заявок не было, аукцион не состоялся», — пишет ТАСС, ссылаясь на межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области.

Наручные часы в футляре-коробке Blancpain Aqua Lung вновь окажутся на торгах. Их начальная цена будет занижена на 15%. Также сейчас на торги выставлен псалтырь из дерева 1779 года. Начальная стоимость — две тысячи рублей.

Уроженец Перми Белых был губернатором Кировской области восемь лет. На пост был выдвинут в 2008 году тогда еще президентом России, ныне премьер-министром Дмитрием Медведевым. С должности был снят указом действующего президента России Владимира Путина «в связи с утратой доверия». Год назад Никиту Белых признали виновным в получении взяток на 600 тысяч евро и приговорили к восьми годам колонии. Сам осужденный после этого стал критиковать Медведева за то, что тот не пытался помочь ему.