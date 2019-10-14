Бухгалтера скандального онкоцентра на Урале выпустили на свободу

Главный бухгалтер подозревается в хищении 29 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего бухгалтера онкологического комплекса «Медицинский город» освободили из-под стражи по решению Тюменского областного суда после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения. Галина Иванова обвиняется в мошенничестве, однако на время следствия ее выпустили из СИЗО.

Постановление Центрального районного суда о продлении ареста Галины Ивановой до 14 ноября отменили, передает портал 72.RU. По данным издания, сторона обвинения настаивала на продлении ареста экс-бухгалтера «Медгорода». Полагалось, что Иванова может уничтожить улики и оказать давление на свидетелей. Однако в суде данные доводы признали необоснованными, учитывая то, что женщина уже не является сотрудницей онкоцентра.

Ранее сообщалось, что главный бухгалтер и главный экономист государственного учреждения «Медицинский город» обвиняются в хищении 29 миллионов рублей. По данным областной прокуратуры, каждый месяц они начисляли сотрудникам онкоцентра премии, после чего деньги возвращались руководителям. Против Ивановой и ее коллеги возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Онкоцентр «Медицинский город» и ранее оказывался в центре скандала. Некоторым сотрудникам осенью 2018 года задержали зарплату. После проведения служебного расследования весной 2019 года главный бухгалтер получила дисциплинарное взыскание.