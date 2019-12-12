Участник кадрового резерва Путина возглавил Еврейскую Автономную область

Назначение врио главы Еврейской Автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна — верное стратегическое решение. Такое мнение в беседе с «URA.RU» высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Гольдштейн является участником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы.
«В качестве врио оказался человек, связанный с регионом и понимающий регион. Это дает надежду на то, что исправление проблем будет вестись более эффективно», — сказал эксперт. По его словам, компетенция Гольдштейна не вызывает вопросов, так как до новой должности он занимал пост сенатора от ЕАО.
Важную роль играет то, что Гольдштейн проходит обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы, известной также как «школа губернаторов». На третьем потоке вместе с новым врио главы ЕАО учатся нынешние губернаторы Астраханской (Игорь Бабушкин), Псковской (Михаил Ведерников), Оренбургской (Денис Паслер) областей и Забайкальского края (Александр Осипов). По мнению Потуремского, выпускники этой школы показывают убедительные результаты.
Политолог считает, что на новом посту Гольдштейн в первую очередь займется социальной сферой. Медицина, помощь социально незащищенным слоям населения, образование — основные моменты, на которых сделает акцент в работе врио губернатора ЕАО. По словам эксперта, Гольдштейн имеет все шансы стать полноценным главой региона на выборах, которые пройдет в Еврейской Автономной области 13 сентября 2020 года.
Ранее Александр Левинталь был отправлен в отставку с поста губернатора ЕАО. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он возглавлял регион с 2015 года.