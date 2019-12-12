13 декабря 2019

В США утвердили нового посла в РФ

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Джон Салливан станет новым послом США в РоссииФото: depositphotos.com

Сенат США утвердил 12 декабря кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.

«За его кандидатуру проголосовало более половины сенаторов. Указ о назначении Салливана должен подписать президент США Дональд Трамп», — пишет RT со ссылкой на трансляцию заседания палаты, которую ведет американский телеканал C-Span.

Салливан сменит на посту посла Джона Хантсмана, который завершил свою миссию в Москве. Замгоссекретаря пришел в Госдеп в мае 2017 года и является вторым лицом в американской дипломатии. Глава МИД России Сергей Лавров характеризовал Салливана как «высокопрофессионального, опытного дипломата», отметив, что Москва будет рада с ним работать.

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