В США утвердили нового посла в РФ

Джон Салливан станет новым послом США в России
Сенат США утвердил 12 декабря кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
«За его кандидатуру проголосовало более половины сенаторов. Указ о назначении Салливана должен подписать президент США Дональд Трамп», — пишет RT со ссылкой на трансляцию заседания палаты, которую ведет американский телеканал C-Span.
Салливан сменит на посту посла Джона Хантсмана, который завершил свою миссию в Москве. Замгоссекретаря пришел в Госдеп в мае 2017 года и является вторым лицом в американской дипломатии. Глава МИД России Сергей Лавров характеризовал Салливана как «высокопрофессионального, опытного дипломата», отметив, что Москва будет рада с ним работать.