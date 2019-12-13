13 декабря 2019

В Красноярске массажистка сломала младенцу обе ноги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, младенец, обряд имянаречения новорожденного ребенка, дитя
После массажа у ребенка оказались сломаны обе ногиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярске массажистка сломала семимесячному ребенку обе ноги, причем одна сломана в трех местах. Сейчас родители намерены обратиться в полицию.

Ребенок родился в апреле 2019 года на несколько недель раньше срока. Педиатры перинатального центра рекомендовали курсы легкого лечебного массажа. Семья обратилась за услугами к знакомому частному массажисту. Медик не вызывал сомнений у родителей младенца, поскольку семья обращалась к нему и раньше.

«У нас должен был быть последний сеанс, ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказала мать ребенка красноярскому изданию ТВК.

Врачи диагностировали перелом обеих ног. Причем правая оказалась травмирована в трех местах. Один полный курс массажа и незаконченный второй обошелся семье в 80 тысяч рублей. Поначалу массажистка не признавала вину, а позже предложила лишь вернуть часть денег. Еще через какое-то время она перестала выходить на связь. Сейчас ребенок идет на поправку, чувствует себя хорошо, а мать намерена обратиться в полицию.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...