В Красноярске массажистка сломала младенцу обе ноги

В Красноярске массажистка сломала семимесячному ребенку обе ноги, причем одна сломана в трех местах. Сейчас родители намерены обратиться в полицию.
Ребенок родился в апреле 2019 года на несколько недель раньше срока. Педиатры перинатального центра рекомендовали курсы легкого лечебного массажа. Семья обратилась за услугами к знакомому частному массажисту. Медик не вызывал сомнений у родителей младенца, поскольку семья обращалась к нему и раньше.
«У нас должен был быть последний сеанс, ребенок вел себя очень тревожно. Как будто бы его пробивало током. От любого прикосновения ребенок вздрагивал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна», — рассказала мать ребенка красноярскому изданию ТВК.
Врачи диагностировали перелом обеих ног. Причем правая оказалась травмирована в трех местах. Один полный курс массажа и незаконченный второй обошелся семье в 80 тысяч рублей. Поначалу массажистка не признавала вину, а позже предложила лишь вернуть часть денег. Еще через какое-то время она перестала выходить на связь. Сейчас ребенок идет на поправку, чувствует себя хорошо, а мать намерена обратиться в полицию.