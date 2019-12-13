Россиян, которые ездят за рубеж учиться протестам, захотели наказывать

В Госдуме готовится законопроект о привлечении граждан к административной ответственности за обучение на курсах зарубежных НКО. О данной инициативе сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев.
«Мы поддержали инициативу о том, чтобы ввести административную ответственность за участие в мероприятиях, которые проводятся за границей неправительственными организациями, деятельность которых в России признана нежелательной», — цитирует Пискарева «
По словам главы думской комиссии, из-за того, что в настоящее время в России предусмотрена административная и уголовная ответственность за обучение в подобных НКО, участники протестных акций начали ездить на обучение за рубеж. Как уточняет Пискарев, подобные курсы, участников которых якобы обучают организовывать митинги, проходят в Финляндии, Чехии и странах Прибалтики.
Ранее Пискарев сообщал, что в 19 субъектах России были выявлены попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику РФ. Уточнялось, что центры подготовки участников протестных акций могут действовать, в том числе, в Екатеринбурге. Также 21 ноября в России приняли законопроект о признании физических лиц иностранными агентами в случае распространения информации за счет зарубежного финансирования, уточняет агентство Nation News.