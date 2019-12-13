Сбербанк официально подтвердил подготовку Антипинского НПЗ к продаже

Судьба АНПЗ определится уже 19 декабря Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Продажа одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране, тюменского АНПЗ, может состояться ближайшие месяцы. Подробности «URA.RU» раскрыли в Сбербанке.

«Антипинский НПЗ в настоящее время находится в процедуре банкротства на этапе наблюдения. Реализация активов должника возможна при переходе в следующую стадию банкротства — в конкурсном производстве. Это может случиться в ближайшие месяцы», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Однако есть условие — на общем собрании большинство кредиторов должны поддержать решение о начале конкурсного производства. Оно назначено уже на 19 декабря 2019 года. Далее решение должен будет утвердить арбитражный суд, а после работу начнет конкурсный управляющий, который проведет инвентаризацию имущества, его оценку и определит порядок продажи лотов.

Если все сложится так, как предполагает Сбербанк, то активы АНПЗ будут реализованы с открытых торгов, а далее победителем станет тот, кто предложит большую цену.

Ранее «URA.RU» сообщало, что АНПЗ готовят к продаже. В частности, завод сменил компанию — держателя реестра акционеров. Ею стала дочка Сбербанк АО «Статус», которую кредитное учреждение в ответе агентству назвала «крупным игроком с высокой репутацией на рынке». Это стало частью подготовки непрофильного актива банка к продаже. Эксперты уверены, что наиболее вероятным покупателем Антипинского НПЗ станет Лукойл.