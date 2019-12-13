Телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева заявила, что использование туалетной бумаги небезопасно. Вместо этого она порекомендовала россиянам подмываться после каждого похода в уборную. Таким советом она поделилась в своем instagram-аккаунте.
«С медицинской точки зрения туалетная бумага, какой бы мягкой она ни была, провоцирует развитие трещин заднего прохода. Влажные салфетки тоже могут провоцировать развитие инфекций и появление трещин, так как являются слишком жесткими», — сообщила она в видеоролике из цикла «Как правильно делать это». При этом телеведущая озвучила альтернативный и «идеальный с медицинской точки зрения» вариант — подмывание.
Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», некоторые подписчики Малышевой неоднозначно восприняли тему видеоролика, заявив, что телеведущая «троллит» аудиторию. Однако Малышева отметила, что это одна из самых серьезных тем для проктологов и онкоурологов, и посоветовала не относиться с таким пренебрежением к своему здоровью.