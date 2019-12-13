Медикам уральского тубдиспансера приходится за свои деньги покупать маски и перчатки

Курганские медики, работающие с заразными больными, рискуют здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за закрытия курганского тубдиспансера

Сотрудники курганского тубдиспансера за свой счет приобретают средства защиты и физраствор. Информацию в соцсети разместила лидер профсоюзного движения «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

«На встрече с медиками курганского диспансера выяснила, что они сами покупают маски, перчатки, физраствор, дезсредства. И это в отделении для пациентов с лекарственной устойчивостью с ВИЧ», — написала Васильева, которая в Курганском суде пытается отменить увольнение медиков, работавших в Чернавском отделении.

Бывший лаборант отделения в Чернавском Надежда Конопацкая подтвердила «URA.RU», что персонал не обеспечивали необходимым количеством масок и перчаток. «Мне выдавали четыре пары перчаток. А я должна их менять после каждого пациента с диагнозом ВИЧ, которых было много в нашем отделении. Покупали перчатки и маски. Здоровьем рисковать не хотели», — уточнила Конопацкая.

«Физраствор и дезинфицирующие средства тоже приходится закупать. А что делать — пациенты не виноваты. Мы жаловались, но это ни к чему не привело», — рассказали в курганской тубдиспансере медсестры.

«По документам, думаю, там все в порядке. Наверняка на бумаге все были обеспечены», — пояснила бывший лаборант Чернавского диспансера.

Получить оперативные комментарии и. о. главного врача Курганского тубдиспансера Анны Горшковой не удалось. «Она весь день на профосмотрах, когда будет на месте неизвестно», — сказали «URA.RU» в приемной больницы. В департаменте здравоохранения в приемной ответили, что директор Лариса Кокорина уехала в правительство на совещание. В учреждение направлен запрос.