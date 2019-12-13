Суд в Екатеринбурге решил судьбу экс-главы мэрии Челябинска

Сергей Давыдов (справа) выиграл затянувшееся разбирательство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Свердловский областной суд 13 декабря оставил в силе решение Советского районного суда Челябинска о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Об этом сообщил «URA.RU» адвокат экс-чиновника Максим Классен.

«Свердловский облсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции», — пояснил Классен корреспонденту «URA.RU».

Бывшего градоначальника обвиняли в хищении десятков миллионов рублей. По версии следствия, из МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) средства выводились через сторонние фирмы, в том числе принадлежащую отцу Давыдова.

Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстных побуждений), Давыдов погасил ущерб и выплатил штраф. После этого суд по ходатайству ФСБ закрыл его дело.

Вердикт дважды обжаловала прокуратура Челябинской области. В результате со второго раза Свердловский облсуд подтвердил решение первой инстанции.