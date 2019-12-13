Тюменский бизнесмен, которого обвиняли в вымогательстве 85 млн, взял отпуск после СИЗО

Тюменский бизнесмен просидел почти 10 месяцев в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Освободившийся из СИЗО тюменский предприниматель Олег Гузенко, с которого 12 декабря сняли обвинения в вымогательстве 85 миллионов рублей, взял отпуск до Нового года. Об этом «URA.RU» сообщили в принадлежащей Гузенко компании «Сибнефтехимтрейд».

«Олег Николаевич будет на работе в январе, до Нового года он взял отпуск», — рассказали на предприятии. Бизнесмен, освобождения которого коллеги ждали почти десять месяцев, за прошедшие сутки успел прийти на работу и встретиться со своим коллективом. Олег Гузенко был арестован 22 марта сотрудниками ФСБ. В тот же день задержали его друга, директора тюменского филиала паспортно-визового центра Валерия Калалба и замначальника управления экономической безопасности УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова.

Все трое обвинялись в вымогательстве 85 миллионов рублей у бизнесменов Азата Мамедханова и Анатолия Лаврентьева. По данным стороны защиты, компания «Сибнефтехимтрейд» в 2017 году поставила фирме «РК Т-Ойл» топливо на сумму более 700 млн рублей, но часть денег, в размере 85 миллионов, не получила. Олег Гузенко официально обратился к начальнику МВД Юрию Алтынову, вопрос переадресовали к Дмитрию Габову, который занялся расследованием данного дела.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на показаниях Олега Гузенко и Валерия Калалба строится обвинение экс-главы тюменской полиции Юрия Алтынова во взяточничестве. Генерал долгое время дружил с ними и состоял в одном байкерском клубе. Алтынова обвиняют в получении трех взяток в виде Iphone X, часов TAG Heuer и сумки «Монблан». Он находится под домашним арестом до 20 марта.