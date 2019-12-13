На Урале попрощаются с директором Свердловской музкомедии

Михаил Сафронов умер в Москве 12 декабря на 71-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с заслуженным работником культуры РФ, директором Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаилом Сафроновым состоится в воскресенье, 15 декабря.

«Церемония начнется в 10:00 в театре музыкальной комедии, который 20 лет возглавлял почетный гражданин Свердловской области Михаил Сафронов», — сообщила «URA.RU» министр культуры региона Светлана Учайкина. Она также уточнила, что причина смерти Сафронова до сих пор не установлена.

После гражданской панихиды состоится прощальная служба в Храме-на-крови. Михаил Сафронов будет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов скончался вчера, 12 декабря, в одной из столичных гостиниц. В Москве Сафронов был с деловым визитом.

Родился Михаил Сафронов в 1949 году в Ирбите, недавно отметил 70-летие. Он являлся заслуженным работником культуры РФ. В 1999 году возглавил Свердловский академический театр музыкальной комедии. Под его продюсированием вышли такие постановки, как «Алые паруса», «Мертвые души», «Белая гвардия», «Декабристы».