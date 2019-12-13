Губернатор Текслер вводит новую должность в мэрии Челябинска

Алексей Текслер одобрил предложенные Натальей Котовой изменения в схеме городской власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У мэра Челябинска Натальи Котовой появится заместитель, ответственный за качество городской среды. Внести соответствующие изменения в структуру администрации глава региона Алексей Текслер поручил на совещании 13 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Новый вице-мэр будет отвечать за развитие общественных пространств. Кроме того, в областном центре появится Центр компетенций. «Он будет заниматься мониторингом реализуемых в городе объектов. Также в зоне его ответственности — оценка всего комплекса вопросов, связанных с благоустройством», — пояснили также «URA.RU» в пресс-службе.

По данным «URA.RU», губернатор также одобрил изменения в схеме городской власти, подразумевающие прямое подчинение градоначальнику главного архитектора Челябинска. В совещании у губернатора приняли участие победители конкурса на эту должность — Владимир Спиридонов и Кирилл Кугаевский. Третий — управляющий партнер компании «ESCHER» Павел Крутолапов — не смог присутствовать по уважительной причине.

17 декабря новую схему городской власти должны утвердить на заседании гордумы Челябинска. До этого документ был согласован с главой области.