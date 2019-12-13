Полиция ищет девушку, выложившую пикантные фото в форме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области разыскивают девушку, выложившую в Сеть свои фотографии в форме и стрим, на котором она с ребенком и в то же время очевидна пьяна (у нее заплетается язык). Проблема с поиском заключается в том, что, возможно, екатеринбурженка зарегистрирована в Сети не под своим именем.

«Мы разослали ее фотографии по всем отделам Екатеринбурга, области, а кроме того, в Росгвардию и транспортную полицию. Ждем ответа, пока нельзя однозначно сказать, сотрудница она или нет. Если она окажется сотрудницей органов внутренних дел, то последует адекватная реакция. На данный момент есть основания предполагать, что на снимках в форме все же не представитель МВД, так как на фотографиях в гражданской одежде у нее имеется значок и другие атрибуты одной из сотовых компаний. Мы и туда тоже сделали запрос», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» писало, что артист театра «Современник» Дмитрий Смолев снялся в клипе в роли пьяного сотрудника ГИБДД. В итоге артиста обвинили в незаконном ношении формы сотрудника МВД, а также в мелком хулиганстве и арестовали на восемь суток.

На записи рядом у девушки заплетается язык, а рядом сидит ребенок Фото: Диана Александрова, ВК

В ГУ МВД по Свердловской области выясняют, является ли девушка их сотрудницей Фото: Диана Александрова, ВК

На странице Дианы выложены фотографии, где она в полицейской форме Фото: Диана Александрова, ВК