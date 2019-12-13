13 декабря 2019

ФСБ арестовала группу боевиков, готовивших теракты. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецназ. Учения. Армия. Терроризм. Челябинск., спецназ, террорист
Боевики планировали провести серию терактовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве пойманы пять террористов из группировки ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). По данным ФСБ, боевики планировали провести серию терактов.

«ФСБ совместно с МВД России в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в РФ МТО „Исламское государство“», — приводит телеканал 360 сообщение Центра общественных связей ФСБ. Двое арестованных — граждане России, остальные — представители государств Центральной Азии.

Силовики нашли у боевиков автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельную взрывчатку. Кроме того, при обыске обнаружены средства связи с инструкциями от эмиссаров террористической группировки. Спецслужбы не сообщают о дате задержания и данные арестованных боевиков. На них уже завели уголовное дело.

Ранее в Московском регионе ФСБ сообщила о задержании трех членов террористической группировки. При них были обнаружены поддельные паспорта и фальшивые деньги, пишет «Национальная служба новостей». В Саратове силовики успели предотвратить теракт. Преступник планировал взорвать бомбу в людном месте города, однако был убит при задержании сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Утро.ру»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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