Каток трамбует щебень вместе со снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска возводят Литературный сквер за публичной библиотекой, укладывая стройматериалы прямо в снег. Работы начались поздней осенью, поэтому подрядчики не успели закончить их до зимы.

Корреспонденты «URA.RU» запросили комментарий у руководства публичной библиотеки, но получили отказ. Связаться с фирмой-подрядчиком не удалось.

Литературный сквер начали разбивать в Челябинске в 2017 году по инициативе экологического фонда «Моя планета». Политики, бизнесмены и общественники высадили деревья и кустарники. Спустя год на следующей такой акции случился курьез: трактор, который сверлил лунки под саженцы, повредил крышу подземной автопарковки, принадлежащей самому авторитетному депутату гордумы Виталию Рыльских.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU