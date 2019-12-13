В Югре коммунальщикам за не убранные от снега дворы перепадет дважды

Коммунальщики Сургута пока не справляются с темпами уборки дворов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Сургута начала проверку, как управляющие компании чистят дворы после выпадения обильных осадков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В случае установления нарушения требований действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Сургута. С рейдами по придомовым территориям вышли и чиновники мэрии. Они ориентируются на те дворы, откуда поступает больше всего жалоб от жителей.

После принятия новой редакции окружного закона «Об административных правонарушениях» у чиновников сургутской администрации появилась возможность самостоятельно штрафовать коммунальщиков. За неубранный двор управляющие компании могут лишиться от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что югорчане возмущены качеством уборки снега на придомовых территориях после того, как по ХМАО прошли сильные снегопады.