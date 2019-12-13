13 декабря 2019

«Миротворец» будет вносить российских журналистов в черный список «без суда и следствия»

© Служба новостей «URA.RU»
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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, площадь независимости, народное вече, протесты
Заносить в черный список будут журналистов семи российских телеканаловФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Журналистов российских телеканалов будут заносить в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщается в Twitter организации.

«Журналисты семи телеканалов будут заноситься в списки без суда и следствия», — пишет «Миротворец». В черный список попали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ-Мир», «Звезда», Life и RT.

Ранее «Миротворец» заявлял, что внесет в черный список журналистов телеканала «Звезда», приехавших в Киев, напоминает RT. В ноябре глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность ресурса.

Черный список «Миротворца» формируется из персоналий, которые, по мнению организаторов ресурса, угрожают безопасности Украины. Ранее на сайте были обнародованы данные представителей российской культуры и политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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