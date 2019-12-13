«Миротворец» будет вносить российских журналистов в черный список «без суда и следствия»

Журналистов российских телеканалов будут заносить в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщается в Twitter организации.
«Журналисты семи телеканалов будут заноситься в списки без суда и следствия», — пишет «Миротворец». В черный список попали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ-Мир», «Звезда», Life и RT.
Ранее «Миротворец» заявлял, что внесет в черный список журналистов телеканала «Звезда», приехавших в Киев, напоминает RT. В ноябре глава комитета Верховной рады по свободе слова Нестор Шуфрич обратился к Службе безопасности Украины с просьбой проверить деятельность ресурса.
Черный список «Миротворца» формируется из персоналий, которые, по мнению организаторов ресурса, угрожают безопасности Украины. Ранее на сайте были обнародованы данные представителей российской культуры и политики.