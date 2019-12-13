Житель подмосковного города Видное Сергей Хакимов нашел способ, как обезопасить себя от действий телефонных мошенников. При звонке злоумышленников достаточно просто подыграть им. Запись телефонного разговора появилась в распоряжении сайта «Подмосковье сегодня».
На записи человек, представляющийся сотрудником Сбербанка, сообщает молодому человеку, что с его счета якобы пытались перевести средства на счет другого человека, и спрашивает, знакомо ли ему это лицо, на что потенциальная жертва отвечает положительно и афера рушится. «По номеру телефона я понял, что меня пытаются „развести“. Номер слишком кривой. К тому же у меня есть мобильный банк, и все движения денег я вижу тут же», — говорит Хакимов.
При звонках неизвестных эксперты советуют ни в коем случае не выполнять действия, о которых говорят на том конце провода. Нужно позвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты, и удостовериться, что все в порядке.