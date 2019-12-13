13 декабря 2019

Россиянин нашел способ обезвредить телефонных мошенников. АУДИО

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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, телефон, часы, нокиа, мобильный телефон, время
Для этого потребовалось сказать всего два словаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель подмосковного города Видное Сергей Хакимов нашел способ, как обезопасить себя от действий телефонных мошенников. При звонке злоумышленников достаточно просто подыграть им. Запись телефонного разговора появилась в распоряжении сайта «Подмосковье сегодня».

На записи человек, представляющийся сотрудником Сбербанка, сообщает молодому человеку, что с его счета якобы пытались перевести средства на счет другого человека, и спрашивает, знакомо ли ему это лицо, на что потенциальная жертва отвечает положительно и афера рушится. «По номеру телефона я понял, что меня пытаются „развести“. Номер слишком кривой. К тому же у меня есть мобильный банк, и все движения денег я вижу тут же», — говорит Хакимов.

При звонках неизвестных эксперты советуют ни в коем случае не выполнять действия, о которых говорят на том конце провода. Нужно позвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты, и удостовериться, что все в порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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