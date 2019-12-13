Депутата Госдумы Журову, предложившую повысить пенсионный возраст, уличили во лжи

Депутат Госдумы от «Единой России», олимпийская чемпионка Светлана Журова, недавно заявившая о поступивших к ней многочисленных обращениях россиян с просьбой о повышении пенсионного возраста, обманула население. Такое мнение высказал экономист и писатель Василий Колташов.
«Я думаю, что никаких коллективных писем нет либо они написаны под указку работодателей, которые собрали каких-то своих лояльных профсоюзных… функционеров, и они написали эти письма, подписали их у неких рабочих и теперь выдают их за коллективные письма. В любом случае, если даже такие письма есть, их нам не покажут никогда, мы их не увидим. Потому что если мы их увидим, любое журналистское расследование покажет, как это всё криво, косо, грязно слеплено…», — рассказал эксперт в эфире «
Ранее депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Светлана Журова, являющаяся также олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, публично заявила о том, что ее 65-летние знакомые якобы «умоляют о повышении пенсионного возраста», так как готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу.
Эту позицию поддержал ее коллега Геннадий Онищенко. По мнению Онищенко, повышение пенсионного возраста было вынужденной мерой, в том числе потому, что россияне стали жить лучше. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» сама Журова подробно разъяснила свое скандальное заявление, которое российская творческая интеллигенция уже успела едко высмеять в стихах.